Biasin: “In Serie A un giocatore somiglia per il 10% a Ronaldo. Sembra azzardo ma…”

Il giornalista ha parlato della partita tra Atalanta e Real Madrid e si è soffermato in particolare su una leggera somiglianza tra Ronaldo e Muriel

«Muriel è impressionante per mille motivi. Intanto lo vediamo fisicamente diverso. È un altro giocatore rispetto a quello che si era visto qualche anno fa. Asciutto, veloce, presente. È un giocatore che, adesso non togliete il collegamento se dico questa cosa che può sembrare un po' azzardata, ma almeno al 10% assomiglia a Ronaldo, il primo Ronaldo, nelle movenze, nella capacità di gioco, nella fantasia. In tutte quelle cose che servono ad una squadra per essere imprevedibile in area di rigore. E in Europa hai bisogno di un giocatore così». Fabrizio Biasin, a Skysport, ha avuto modo di parlare della partita dell'Atalanta contro il Real che si giocherà questa sera ed è valida per gli ottavi di Champions League. Ha avuto modo di soffermarsi sul giocatore del club bergamasco e lo ha paragonato a Ronaldo, ex attaccante dell'Inter.