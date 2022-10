Biasin: “CR7 se ne va, Eriksen saluta Conte. La classe non si misura in gol”

"L’altra sera si è giocata Manchester United-Tottenham. Bella partita. È finita 2-0 solo per la serata di grazia del portiere ospite Lloris, ma non è questo il punto. Il punto è che a pochi minuti dalla fine, il giocatore più famoso al mondo, Ronaldo, ha deciso di levarsi dalle balle. Era stufo di stare in panca e pazienza se i suoi compagni stavano “disegnando calcio”, lui aveva di meglio da fare (la doccia, presumiamo). Sulla stessa panca, tra l’altro, c’era Christian Eriksen. Nel pre partita ha incrociato Conte, suo ex tecnico all’Inter che prima di trasformarlo in un titolare lo aveva un po’ “maltrattato” con ingressi all’ultimo minuto. All’epoca il danese non disse “beh”, mercoledì i due si sono abbracciati. Si chiamano “differenze”: Cr7 sarà ricordato sempre come un Dio del pallone, ma la classe, beh, quella non dipende dal numero di gol".