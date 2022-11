Biasin: “Ronaldo? Nessuno sa nulla, manco lui: e il motivo è clamoroso”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Cristiano Ronaldo, che è attualmente svincolato: "Nelle ultime ore le abbiamo sentite davvero tutte: Ronaldo giocherà nell'Inter Miami in Mls; anzi no, in Arabia Saudita; anzi no, in una delle 16 qualificate agli ottavi di Champions, forse il Chelsea; anzi no, il Porto; ma occhio al Tottenham; anzi no, niente Champions, andrà al Newcastle degli sceicchi; anzi no, giocherà nel Psg con Messi; anzi no, attenti al Milan che potrebbe pensare al colpaccio.