Biasin: “Inter, fatto il salto di qualità: rosa davvero ricca. E se chiudesse oggi il mercato…”

“L’Inter ha fatto il salto di qualità. E non è una questione di gioco (anche a Benevento gli errori non sono mancati), ma di potenziale. Questa rosa è davvero “ricca”. Al punto che se per sbaglio oggi chiudesse il mercato – esuberi a parte – sarebbe solo una bella notizia”. Così su Twitter Fabrizio Biasin, noto giornalista, dopo la vittoria dell’Inter sul Benevento. I nerazzurri si sono imposti al Vigorito per 5-2 dimostrando anche oggi un grandissimo potenziale offensivo e una rosa davvero larga.