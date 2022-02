Sanchez da urlo col suo Cile, Biasin: “Dalla regia mi dicono che…”

Super Alexis Sanchez in nazionale. Con una doppietta, ha regalato al suo Cile una vittoria molto importante per 3-2 in Bolivia

Alessandro Cosattini

Super Alexis Sanchez in nazionale. Con una doppietta (qui il secondo gol e qui il primo), ha regalato al suo Cile una vittoria molto importante per 3-2 in Bolivia. Così Fabrizio Biasin si è espresso su Twitter sul cileno: "Mi dicono dalla regia che per il momento la sinfonia migliore della serata è quella di Alexis “Leone in gabbia” Sanchez. Confermate?".