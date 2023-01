Biasin: “Scambio Brozovic-Kessié? Tutte le ragioni, ma io non lo farei mai”

Questo il parere di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito all'ipotesi di mercato che sta prendendo piede in queste ore

"Potrebbero esserci delle ragioni di carattere tecnico. Potrebbero esserci delle ragioni di carattere economico. Potrebbero esserci delle ragioni di carattere anagrafico. Insomma, potrebbero esserci tutte le ragioni del mondo, ma io lo scambio Brozovic-Kessie non lo farei mai". Questo il parere di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito all'ipotesi di mercato che sta prendendo piede in queste ore, ovvero uno scambio tra Inter e Barcellona riguardanti Franck Kessie e Marcelo Brozovic.