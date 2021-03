Biasin: “Conte ha coraggio. Il segreto dell’Inter sta dietro due scelte inaspettate”

Fabrizio Biasin ha tessuto le lodi di Antonio Conte, il cui lavoro è stato fondamentale per portare l'Inter in testa alla classifica

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha tessuto le lodi di Antonio Conte, il cui lavoro è stato fondamentale per portare l'Inter in testa alla classifica. Secondo il giornalista, in particolare, l'allenatore nerazzurro ha avuto l'umiltà e la capacità di tornare sulle sue scelte, includendo nel progetto Eriksen e Perisic, due giocatori che a inizio stagione avevano ben poco spazio.

"Ha vinto l’Inter. Contro il Torino. Siamo a 8 successi di fila (...) Questa squadra qui appare affidabile, concreta, consapevole, mentalmente “pronta”. Oh, merito di chi la guida, non c’è che dire. E stiamo parlando di Conte. Merito delle sue capacità in panchina, ovvio, ma anche di un paio di scelte "coraggiose". Conte ha dimostrato di non essere così cocciuto e intransigente come sembra, ha “abbracciato” un paio di giocatori che decisamente non facevano al caso suo (Eriksen e Perisic), li ha coinvolti nel progetto e loro sono stati bravissimi a pazientare".