Su Twitter, Fabrizio Biasin è tornato sulle voci che vedono l'Inter sulle tracce di Taremi, obiettivo per l'attacco nerazzurro. Ecco le parole del giornalista:

"Piccolo aggiornamento di mercato Inter: Taremi non è un obiettivo di gennaio per l’attacco, al limite per la prossima stagione. Il club nerazzurro ritiene che con Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez il reparto sia al completo".