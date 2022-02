Biasin: “Pinamonti non se lo fila nessuno. Scommettiamo questa cosa?”

Il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così di Andrea Pinamonti, in prestito dall'Inter all'Empoli

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così di Andrea Pinamonti: “Ha 22 anni, quest’anno ha già segnato 9 gol in A, eppure non se lo fila nessuno. Mi son permesso di scrivere che è uno Scamacca con un peggior ufficio stampa, la qual cosa non significa che Scamacca sia un attaccante banale, affatto, semmai che anche Pinamonti è destinato a una carriera importante. Scommettiamo?”. L’attaccante è in prestito dall’Inter all’Empoli.