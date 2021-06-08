VIDEO FCIN1908 / Dal Pino lascia l'Assemblea Lega Serie A: "Slot, nessuna decisione"

Si è discusso molto sulla possibile eliminazione della contemporaneità in Serie A a partire dalla prossima stagione. Ieri l'assemblea di Lega non è riuscita a prendere una decisione, rinviando il tutto al prossimo incontro. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW: "Ieri in Lega hanno discusso per ore. Sul tavolo un argomento scottante: passare dagli attuali 8 slot ai 10 che gradirebbe l’emittente che ha comprato i diritti. La maggioranza ha detto “ok, facciamolo”, Ferrero e Preziosi hanno guidato la sommossa dei presidenti ribelli. Alla fine ha prevalso la linea del “decidiamo più avanti”. Sapete cosa cambia tra 8 a 10 slot? Un cazzo. I “ribelli” si ribellano esclusivamente per una questione di grano, ma la travestono da questione ideologica e “quanto ci manca Tutto il calcio minuto per minuto”. Il calcio moralizzato da Ferrero e Preziosi. Siamo a posto".