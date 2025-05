Nel posticipo della 36/a giornata la squadra di Antonio Conte non va oltre il 2-2 contro un Genoa ormai tranquillo e ora conserva un solo punto di vantaggio sull'Inter nella lotta per lo scudetto. A due giornate dalla fine la classifica recita: Napoli 78 punti, Inter 77. Nel prossimo turno i campani saranno di scena in casa di un Parma ancora a caccia di punti salvezza, mentre i nerazzurri di Inzaghi ospiteranno a San Siro una Lazio in piena corsa per un posto in Champions League.