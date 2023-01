Biasin: “Skriniar? Ha buoni motivi per farsi la vitaccia parigina. Chi si incazza…”

Fabrizio Biasin, nel suo focus per Libero di oggi, ha fotografato il momento di difficoltà dei club italiani sul mercato. Questa la riflessione proposta sul quotidiano: "Nel corso degli ultimi giorni sono uscite le seguenti indiscrezioni mercatare. «Il Leeds vuole McKennie, ma il giocatore preferisce l’Italia», «L’OM vuole Ilic, ma il giocatore preferisce l’Italia», «Il Bournemouth vuole Zaniolo, ma il giocatore preferisce l’Italia», «Il Nottingham Forest vuole Gagliardini ma il giocatore preferisce l’Italia». Questo per dire che, sì, siamo poveri in canna (questo mese non è girato un euro), ma restiamo belli come il sole. E voi direte: «Sì ma Skriniar, invece, si leva dalle balle». Ha 10 milioni per 5 stagioni (più altri 15 alla firma) di buoni motivi per farsi andar bene la vitaccia parigina. Ps. C’è chi si incazza perché gli inglesi possono spendere e dicono «La Superlega esiste già!». Come se fosse un loro problema. Ecco, più che indignarci con la Premier dovremmo copiarla, ma forse non ne siamo in grado".