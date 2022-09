Biasin: “Skriniar? Per me non parte a gennaio. L’Inter può giocarsi lo scudetto”

Le parole del giornalista nell'ultimo intervento per Radio Sportiva in queste ore

Fabrizio Biasin, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche del futuro di Milan Skriniar, al centro dell'attenzione in questo periodo. Le sue considerazioni: «C'è chi dice possa andare al Psg già a gennaio per 30 milioni, io credo che arriverà a fine stagione e deciderà se andar via o accettare meno soldi e restare. Se lui e gli altri giocano come sanno l'Inter può giocarsi lo Scudetto».