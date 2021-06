Biasin: “Nella sede dell’Inter è arrivata una sola offerta. La verità su Lautaro”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter

Un mercato necessariamente volto a fare cassa, per sistemare quanto prima la situazione economica del club. Sarà, almeno inizialmente, una sessione di campagna acquisti in difesa per l'Inter. Ecco il punto di Fabrizio Biasin su Tuttomercatoweb.com: