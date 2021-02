Il possibile cambio di proprietà dell’Inter continua a essere un tema molto caldo attorno al club di Viale della Liberazione. Sull’argomento, è intervenuto anche Fabrizio Biasin, che su Twitter ha scritto:

“Si può dire tutto della famiglia #Zhang, non che non sia stata generosa. Il problema è che più l’aereo sale di quota più è importante che il pilota resti al suo posto. Viceversa bisogna trovarne un altro che non soffra di vertigini“.