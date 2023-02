Biasin: “Nel 2020 durante la pubblicità di Tiki Taka un presidente mi disse su Eriksen…”

Un retroscena tanto curioso quanto amaro e che racconta lo stato deprimente in cui versa il calcio italiano. A svelarlo è Fabrizio Biasin e riguarda un ex giocatore nerazzurro, Christian Eriksen. Il giornalista non scrive il nome del presidente di club coinvolto, ma tutto lascia pensare che si tratti di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Scrive Biasin: