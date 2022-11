Biasin: “Ridurre perdite di tempo, ma senza improvvisare. Tanto vale…”

"Combattere le perdite di tempo non solo è giusto, ma indispensabile. Ci sono partite che - quanto a tempo effettivo - durano 45minuti e nei finali diventano stucchevolissime tragicommedie. Il fatto è che questa cosa non si può improvvisare come, invece, stanno facendo laggiù nel deserto. Cioè, per dire, è impossibile stabile quando finirà una partita, perché oltre al recupero è previsto il “recupero del recupero” e, quindi, vai a capire quando l’arbitro deciderà di mandare tutti a casa. A questo punto avrebbe più senso istituzionalizzare il tempo effettivo".