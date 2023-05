Biasin: “In campionato sono tranquillo, in Champions terrorizzato. Con Leao altro Milan”

Ospite di pressing, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua sul momento dell'Inter e sulle chance di andare in finale

Ospite di pressing, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua sul momento dell'Inter e sulle chance di andare in finale della squadra di Inzaghi. Queste le dichiarazioni del giornalista, grande tifoso dell'Inter, in vista del ritorno della semifinale col Milan:

"Il ritmo che ha preso l'Inter da un mese a questa parte in campionato mi fa stare abbastanza tranquillo. Sta giocando un bel calcio con tutti i componenti della rosa. La classifica di un mese fa faceva paura, ora si addice di più alle caratteristiche della rosa. In campionato tranquillo, sul resto sono terrorizzato.

Ci sono due Milan: uno con Leao e uno senza, martedì dovrebbe giocare e mi aspetto un Milan molto più competitivo. Potrei avere dei rimpianti rispetto alla partita d'andata, ma fino a un mese fa si parlava di spogliatoio spaccato, esonero di Inzaghi. Ho vinto 2-0 in casa del Milan e non posso non dire che è un gran risultato".