La presenza dell'attaccante francese dell'Inter in vista del derby d'Italia contro la Juventus è ancora in dubbio

In casa Inter c'è apprensione per le condizioni fisiche di Marcus Thuram: l'attaccante francese è alle prese con un problema alla caviglia che lo sta obbligando a lavorare a parte, e la sua presenza in campo domenica sera in occasione del derby d'Italia contro la Juventus è altamente a rischio.