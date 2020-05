Biasin: “Tragedia se la Serie A non riparte? Se siamo messi così male…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A: “Il “calcio” vuole ripartire perché, dicono, altrimenti sarebbe una tragedia. Ci fidiamo ma a questo punto poniamo un quesito: se siamo messi così male è chiaro che non basterà giocare queste maledette 12 giornate (più recuperi) rimanenti, toccherà trovare soluzioni per il futuro. Qualcuno ci sta pensando? No, l’importante è tornare in campo ora per salvare i quattrini dei diritti tv, il resto si vedrà. Pare la solita tendenza all’italiana di pensare al presente e fottersene di tutto il resto”.