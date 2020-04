“Uefa: prima i campionati poi coppe a luglio e agosto. Porte chiuse, partite a raffica, stagione 20/21 “intaccata”. Alla fine, forse, ci riusciranno, ma che nessuno dica “per il bene dello sport”: si fa per il grano e, oh, ci sta, ma solo per quello”. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato così attraverso il proprio profilo Twitter, la scelta dell’Uefa in merito allo svolgimento dei campionati nazionali e delle coppe europee.