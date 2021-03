Biasin: “Rinvio di Inter-Sassuolo? Nerazzurri senza campo per 20gg. Bel vantaggio di m…”

Tanti tifosi avversari hanno polemizzato sul rinvio di Inter-Sassuolo. Questa la risposta di Fabrizio Biasin alle polemiche

Tanti tifosi avversari hanno polemizzato sul rinvio di Inter-Sassuolo di sabato scorso in seguito al focolaio Covid in casa nerazzurra. L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, è addirittura arrivato a parlare di Inter fortunata. Niente di più falso. E lo dimostra quanto scrive il giornalista di Libero Fabrizio Biasin:

"(Va ora in onda la rubrica "polemiche sterili, ma doverose"). Il grande vantaggio derivato dal rinvio di #InterSassuolo si traduce nel fatto che oggi siamo a 13 giorni (di 20 totali) senza l'#Inter in campo. In definitiva, un bel vantaggio demmerda".