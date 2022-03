Biasin: “Vice-Brozovic? Io avrei messo questo nome da regista”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Marcelo Brozovic e in particolare del suo possibile vice

In diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Marcelo Brozovic: “Imprescindibile? È un po’ un problema. Questa rosa permette di avere alternative tattiche, forse bisogna iniziare a ragionare su questo dopo gli esperimenti con Torino e Sassuolo. Sangalli al posto di Brozovic? Alla Play Station lo faccio volentieri, in Serie A no. Anche Vecino, che esperienza ne ha, arriva da un anno di non partite. Io avrei messo Calhanoglu, che probabilmente comunque non avrebbe fatto il lavoro di Calha. Io penserei a qualcosa di diverso visto che i giocatori ci sono”.