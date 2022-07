Biasin: “Vidal preso per accontentare Conte. Gli allenatori si limitino ad allenare”

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, commenta l'addio sempre più vicino di Arturo Vidal all'Inter: "Alla fine Arturo Vidal ha trovato una sistemazione gradita: giocherà nel Flamengo, in Brasile, e tanti saluti all'Inter. È atteso a metà settimana, guadagnerà 3,5 milioni di dollari. Chiude la sua esperienza in nerazzurro con 70 presenze (la maggior parte scialbi spezzoni), 4 gol e 6 assist. Soprattutto, se ne va con un sacco di milioni, compresi i quasi 4 della buonuscita che i nerazzurri gli hanno concesso volentieri, pur di alleggerire il monte ingaggi. Ecco sì, quella di Vidal è stata decisamente un'operazione sballata, imposta due anni fa da Antonio Conte. Voleva a tutti i costi "giocatori pronti", pazienza se stagionati. L'Inter lo accontentò pur di non vederlo sbraitare. Morale della favola: un allenatore, anche quando è molto bravo, deve limitarsi ad allenare".