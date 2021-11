Biasin: “Vidal sontuoso ora che non c’è Conte? Ricorda me con mio padre…”

Il post del giornalista a proposito dell'ottimo stato di forma mostrato dal cileno nel match contro lo Sheriff

Arturo Vidal ha dato segnali importanti nel match disputato ieri dall'Inter contro lo Sheriff. Il cileno potrebbe essersi messo definitivamente alle spalle i problemi fisici degli ultimi tempi e questa per Inzaghi sarebbe un'ottima notizia. Dell'exploit del cileno ha parlato con ironia Fabrizio Biasin su Twitter. Questo il suo commento: "Vidal sontuoso ora che non c’è più Conte ricorda me che facevo gol solo quando mio padre non veniva a vedermi. “Papà, ho fatto gol!”. “Ahahah non dire cazzate ahahah ma se ti fanno giocare perché pago ahahahgh”. La stima. Per fortuna di Vidal la Champions va in Eurovisione".