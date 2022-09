Biasin: “L’Inter si sta rialzando. Acerbi affidabile. Onana? Non mi piace che…”

BUONA INTER - "Sono soddisfatto, perché è arrivata una prestazione per me convincente. In Champions non esistono partite banali, ho visto i giocatori in crescita dal punto di vista fisico, Brozovic su tutti. Acerbi mi è piaciuto molto, dal punto di vista della personalità, dell'attenzione e della precisione. Dzeko ha fatto quello che si chiede a uno come lui in queste partite. Mi sento di dire che l'Inter si sta mettendo in riga rispetto a una partenza un po' stentata. E' arrivata la seconda partita senza subire gol che, visto il rendimento della difesa, è la notizia più importante. Ora ci si prepara per una trasferta molto impegnativa come quella di Udine. Lì capiremo a che punto è la squadra. Sono cresciuti quasi tutti, solo Correa mi è sembrato più indietro. Inter e Barcellona si giocheranno il passaggio del turno, la prossima partita sarà significativa".