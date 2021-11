Biasin: “Che Vlahovic: dicevano fosse in crisi! È un fenomeno, ma non per i gol”

Così il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso su Vlahovic, autore di una tripletta ieri con la sua Fiorentina

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così del momento di Dusan Vlahovic: “Porca miseria, dicevano che era in crisi. E forse lo è anche stato per 5 minuti. Possiamo dire che ne è uscito alla grande. Questo qui è un fenomeno, ma mica per i gol, per l’atteggiamento. Ecco perché la Fiorentina se lo deve tenere stretto fino a fine stagione: disporrà di un giocatore che ha dimostrato di saper dare il 100% e alla fine guadagnerà anche un pacco di milioni. In più potrà ambire a un posto in Europa, cosa tutt’altro che impossibile”.