Biasin: “Conte e Lukaku non servono. Magari torna in prestito. Ausilio e Marotta due volpi”

Intervenuto su Calciomercatoit Tv, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento difficile che sta attraversando l'Inter

“Secondo me non serve nessuno dei due. Sono ex tesserati che hanno scelto di abbandonare la nave facendo le loro valutazioni. Ora mi tengo il mio allenatore e i miei giocatori. Inzaghi è meno bravo di Conte per vari motivi, ma per me continua a portare avanti una stagione di alto livello. Non va rimpianto neanche Lukaku, che sta facendo grande fatica e ha detto che si è pentito di essere andato via. Dzeko, Sanchez e Lautaro se non vedono ora la porta la rivedranno più avanti, così come Lukaku”.