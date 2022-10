Biasin: “A Xavi e Laporta mi sento di dire soprattutto una cosa”

"È uscito questo video parecchio curioso. Xavi, tecnico del Barça, impartisce una lezione ai suoi giocatori nell’intervallo di Barcellona-Inter: «Quando ha la palla Onana bisogna tornare tutti e difendere come animali. Quando ce l’ha Onana, la tirano lunga. L’hanno già fatto una volta e voi siete rimasti bloccati, dannazione. Tornate a difendere... tornate indietro!». Ben sappiamo come è andata a finire. Sempre nella giornata di ieri è tornato a parlare il signor Joan Laporta, patron dei blaugrana: «Sono triste e arrabbiato per non aver vinto, nonostante abbiamo segnato tre gol. Comunque, il Var non ha assegnato un rigore, a Milano, ed è stato scandaloso. L’arbitro non ci è piaciuto, è ovvio, ne ho parlato con la Uefa, ma non si può tornare indietro. La prossima volta dovremo segnare più gol». Ecco, a Xavi e al signor Laporta che molto hanno fatto per rendere il clima del Camp Nou “infuocato”, ci sentiamo di dire soprattutto una cosa: spiaze".