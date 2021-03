Biasin: “Zhang, tanti speravano nell’inciampo: ora 2 soluzioni. Addio Suning se…”

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin commenta le ultime vicende di casa Inter su TuttoMercatoWeb con i pagamenti di Zhang e 2 soluzioni

"Ieri il qui presente ha fatto la sua bella telefonata. “Ué, come andiamo con le scadenze?”. Risposta: “Tutti gli impegni, come promesso, verranno rispettati”. E a telefonata fatta ti senti un po’ stupido perché, in effetti, così avevano detto: “Entro il 31 marzo pagheremo questo e quello”. E così è andata. Sarà che molti speravano nell’inciampo per fare un po’ di baraonda…"