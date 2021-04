Biasin: “Zhang? È importante una cosa. La sensazione è che l’anno prossimo all’Inter…”

Ospite a Top Calcio, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione in casa Inter

Ospite a Top Calcio, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione in casa Inter. Tra giovedì e venerdì il presidente Steven Zhang tornerà a Milano, solo allora si potranno capire quali saranno i programmi di Suning per il futuro del club. "La cosa più importante è capire cosa viene a dire, è la cosa che determina il futuro dell'Inter, dell'allenatore, della dirigenza e dei giocatori. La sensazione è che il suo arrivo chiarirà la testa a tutti quanti, soprattutto ad Antonio Conte che legittimamente vuole capire cosa si fa l'anno prossimo".

"La sensazione è che l'anno prossimo all'Inter, devo dire anche nel 90% degli altri club d'Europa, non si potrà spendere, investire e sperperare. Sarà già molto secondo me confermare questo gruppo di lavoro e magari rinforzarlo con un paio di pedine. Nessuno sa qual è la reale intenzione della proprietà. Le parole di Sala? La stessa considerazione la può fare anche su Elliott, chi lo dice che tra tre anni c'è ancora Elliott? Secondo me siamo in una fase per cui".