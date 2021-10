Bifulco: “La Lazio può riscattarsi con l’Inter. Inzaghi sta facendo bene ma…”

Il pensiero del noto direttore sportivo a proposito della sfida di campionato in programma sabato all'Olimpico ma non solo

Genoa, Ballardini in discussione. Rischia davvero?

"E' la solita giostra, in Italia non si dà tempo, i progetti non esistono. Purtroppo le persone che parlano alle orecchie dei presidenti determinano certe cose".