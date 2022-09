TS: “Tifosi contestano Zhang ma un big può partire già a gennaio. Oltre a Skriniar 2 indiziati”

Nella giornata di ieri, i tifosi dell'Inter hanno chiaramente preso posizione contro Steven Zhang, invitato a lasciare il club. Intanto, però, il presidente nerazzurro continua nella sua politica a costo zero. Tanto che, scrive Tuttosport, in pezzo pregiato della rosa di Inzaghi potrebbe partire già a gennaio:

"L’accordo con Oaktree permette ai cinesi di prendere tempo fino al giugno 2024 mantenendo il club in auto-finanziamento alla luce di conti in profondo rosso (a fine ottobre l’assemblea ratificherà un passivo da 140 milioni): non una prospettiva esaltante per una tifoseria che già sa che verrà sacrificato un big a gennaio o, al massimo, entro il 30 giugno (Skriniar, Lautaro o Bastoni gli indiziati). Di riflesso il nuovo settlement agreement firmato con la Uefa non offre comunque grandi margini di manovra a una nuova proprietà che dovrebbe per prima cosa sistemare i conti".