Biglietti Inter-Bologna: porta un amico e acquista al 50%. Tutte le info

Sarà l'ultima partita dell'Inter a San Siro nel 2022: Inter-Bologna, mercoledì 9 novembre, alle 20:45, sarà la penultima uscita dell'anno per la squadra di Simone Inzaghi, prima della sosta per i Mondiali.

Servirà quindi un'atmosfera unica per caricare la squadra e per salutarla, dando appuntamento al 2023. Per questo San Siro dovrà vestirsi a festa per sostenere come sempre la squadra nel migliore dei modi.