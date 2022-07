Inter-Cremonese, biglietti in vendita per la 4ª giornata: prezzi a partire da 10 euro

Si apre oggi, mercoledì 20 luglio, la vendita dei biglietti per Inter-Cremonese, in programma martedì 30 agosto alle ore 20.45

MILANO - Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2022/23: dopo aver chiuso la campagna abbonamenti con numeri da record e dopo aver già aperto la vendita dei biglietti per l'esordio casalingo contro lo Spezia, si apre oggi , mercoledì 20 luglio, la vendita dei biglietti per Inter-Cremonese , in programma martedì 30 agosto alle ore 20.45, con prezzi a partire da 10 € .

In diversi settori è disponibile la promozione Under16, per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro e riabbracciare i loro idoli. Il biglietto è acquistabile, fino ad esaurimento dei posti disponibili, acquistandone contestualmente un secondo a tariffa “Intero”. Inoltre le società sportive e le scuole calcio del territorio potranno registrarsi a questo link per accedere alla convenzione che garantisce biglietti scontati e ulteriori informazioni.