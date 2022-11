Biglietti Inter-Milan, concluse le prime fasi di vendita: tutte le informazioni

Prosegue la vendita dei biglietti per la prossima stracittadina milanese, in programma domenica 5 febbraio

Mancano poco più di due mesi al 178° derby di Milano. Inter-Milan è in programma domenica 5 febbraio alle 20:45 Una sfida ultracentenaria, un momento unico per la città e un’occasione imperdibile per sostenere dal vivo la squadra a San Siro.