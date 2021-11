Biglietti Inter-Napoli, via alla vendita libera: ecco tutte le info

Tutte le info per il big match di domenica 21 novembre alle 18 a San Siro

La sosta del campionato per gli impegni delle nazionali permette anche ai tifosi di ricaricare le energie in vista della ripresa. L'Inter sarà attesa da una doppia sfida a San Siro molto importante: il primo appuntamento è quello del 21 novembre, contro il Napoli. Poi, il 24, il confronto in Champions League contro lo Shakhtar (info qui).