Inter-Real Madrid, è caccia al biglietto: domani inizia la vendita libera

L'Inter ha comunicato l'inizio della vendita libera per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti

Dopo aver sostenuto la squadra di Simone Inzaghi nel successo per 4-0 contro il Genoa all’esordio in campionato, i tifosi nerazzurri potranno assistere, a San Siro, al prestigioso debutto europeo dell’Inter 2021/22 nella prima notte di UEFA Champions League, la sfida contro i Blancos di Carlo Ancelotti.

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della prima sfida del girone di UEFA Champions League 21-22, Inter-Real Madrid. Si ricorda che anche in questa occasione solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online e, considerando l’imminenza della partita, non saranno cedibili a terze persone anche per contrastare possibili fenomeni di bagarinaggio.