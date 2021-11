Biglietti Inter-Shakhtar Donetsk: date e fasi di vendita per la gara di Champions

Mercoledì 24 novembre, alle 18.45 l’Inter ospita lo Shakhtar Donetsk, in un match che può far fare un passo decisivo in ottica qualificazione

Alessandro Cosattini

Mercoledì 24 novembre, alle 18.45 l’Inter ospita lo Shakhtar Donetsk, in un match che può far fare un passo decisivo in ottica qualificazione: tre punti fondamentali quelli della quinta giornata del Gruppo D della UEFA Champions League 2021/22, che l’Inter si giocherà a San Siro, davanti ai tifosi nerazzurri. Il pubblico sarà un elemento fondamentale del match, la cornice della sfida e la marcia in più che potrà spingere la squadra di Simone Inzaghi: per questo, Inter Fans siete tutti convocati!

Ecco le date e fasi di vendita dei biglietti per l’incontro Inter- Shakhtar Donetsk, di mercoledì 24 novembre con calcio di inizio alle ore 18.45

VIA ALLA VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.30 di giovedì 11 novembre scatta la vendita libera per tutti, solo su inter.it/tickets. I punti vendita della rete Vivaticket saranno attivi da venerdì 12 novembre.

Ci vediamo a San Siro! Forza Inter

INFORMAZIONI UTILI

In caso di impossibilità a recarsi all’evento, i biglietti saranno cedibili una sola volta a terze persone, a partire dalle 12.00 di martedì 23 novembre fino al calcio di inizio, collegandosi alla pagina inter.it/cessione

L’ingresso allo stadio è vincolato al possesso del Green Pass, da esibire preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura.

È consigliato presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio.

(Fonte: Inter.it)