GdS – Biglietti singoli, abbonati in pole: Serie A, i tifosi tornano allo stadio. L’Inter…

La Serie A si prepara a riaccogliere i tifosi negli stadi: ecco com'è la situazione a nove giorni dall'inizio del campionato

Il nuovo campionato di Serie A è pronto a partire nel segno una normalità ritrovata, o almeno in parte, con gli stadi aperti al pubblico anche se con capienza ridotta. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i club navigano a vista, in attesa di novità.