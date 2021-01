Bigon: “Mercato? Forse si fa finta di non vedere. Bayern, City, Liverpool comunicano che…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Bologna, Riccardo Bigon ha parlato delle difficoltà che hanno i club di fare operazioni di mercato a causa dell’epidemia che ha avuto pesantissime ripercussioni sulle casse delle società. “Noi stiamo passando un periodo che forse non si vede o si fa finta di non vedere o si cerca di evitarlo parlando di mercato 24 ore al giorno. Io vedo Bayern, Liverpool, City che comunicano che non faranno mercato a gennaio, mentre noi invece siamo sempre alla ricerca di qualcosa in più“.

(Sky Sport)