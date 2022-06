Bigon: “Dybala? Quando ero a Napoli lo incontrammo di persona. Parlammo con l’agente ma…”

Riccardo Bigon, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Radio Marte in merito a Paulo Dybala, non lontano dai partenopei in passato

Matteo Pifferi

"Dybala? Incontrammo di persona Dybala in Argentina quando giocava ancora lì e lo tenevamo d’occhio, parlammo col suo agente anche e si parlava anche di cifre molto importanti per un ragazzo che aveva fatto un campionato di B, ma noi eravamo molto interessati. Non era facile prenderlo, anche perché era extra comunitario. Quando poi andò dal Palermo alla Juventus le cifre lievitarono troppo".