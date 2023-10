Bigon: “Milan, rendimento troppo altalenante. Juve non la più forte ma lotterà fino in fondo”

Lei arrivò ottavo l'anno dopo lo scudetto: quanto è complicato confermarsi per il Napoli? "Ripetersi è difficile a tutti i livelli, figuriamoci per il Napoli che quest'estate ha perso Kim, la sua cessione ha squilibrato le dinamiche difensive della squadra. E poi al momento manca pure Osimhen. Non è così facile ripetersi e aggiungo che c'è una squadra che non ha le coppe, per infortuni e gestione delle risorse peserà molto alla fine. La Juve non è la squadra più forte, ma sarà lassù con le più forti fino alla fine".