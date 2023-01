Bigon: “La sfida con la Juve chiarirà chi è l’anti-Napoli. Inter e Milan…”

“Il Napoli è campione d’inverno ma nulla è chiuso o scontato. Il Napoli ha fatto un girone di andata eccezionale, ha mostrato grande forza tecnica e caratteriale. La vittoria con la Samp è una ripartenza, ma anche i pari di Inter e Milan sono segnali confortanti. I dati ci hanno detto che il Napoli è molto forte. L’anti-Napoli potrà essere determinato dagli scontri diretti e in questo senso la sfida alla Juve è importante. Il team di Allegri è in forma, non offre spettacolo ma ha ritrovato l’equilibrio ed è difficile da battere. Credo che sarà una gara molto tattica, nessuna delle due, innanzitutto, vorrà perdere e quindi nessuno rischierà troppo. Immagino che la Juve voglia consolidare la zona Champions e in tal senso un punto a Napoli non è affatto negativo, poi magari si affiderà agli episodi per provare a vincere, senza tentare assalti ma rimanendo molto accorta.