Bigon: “Scudetto? Sarà una lotta a tre fino alla fine. Juve? Se Allegri dice…”

L'intervento dell'ex tecnico sulla lotta scudetto

"Ci sono squadre come il Milan più abituate a giocare partite importanti. Milan e Inter come rosa si equivalgono. Milan ha bisogno di un giocatore di altissima qualità, Ibrahimovic e Giroud stanno reggendo la baracca ma serve un altro grande giocatore". La Juve può tornare in corsa per scudetto? "Se Allegri dice che l'argomento è chiuso - aggiunge Bigon - vuol dire che ci stanno pensando. Ovvio che sia difficile perchè hanno tre squadre davanti".