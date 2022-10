Bilanci? Inzaghi deve pensare ad altro. Le prossime gare saranno giudici del suo destino

"Con lui i bilanci saranno pure al sicuro e si vincerà qualche Coppa, ma adesso Simone Inzaghi deve pensare ad altro, molto altro: a sistemare una stagione che rischia di deragliare definitivamente. Se al momento il suo posto non è a rischio, è chiaro che le prossime partite saranno giudici del suo destino: il Barcellona è uno scoglio forse troppo duro per questa Inter in ritirata e non è neppure il Sassuolo la data di confine. Ma continuare con questa china diventerebbe pericoloso alla luce dell’obiettivo minimo, la qualificazione in Champions, salvifica per le casse del club", spiega La Gazzetta dello Sport.