Barcellona, crisi economica spaventosa: più di 1 miliardo di debiti. “E per pagare Messi…”

“Il Barcellona è in crisi. Profondissima. E non parliamo di temi sportivi, ma economici”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla crisi che sta vivendo il Barcellona, i cui debiti hanno oltrepassato il miliardo di euro, arrestandosi a 1.173 milioni, 730 dei quali a breve termine mentre i restanti 443 a lungo termine. Un altro numero preoccupante è rappresentato dal circolante netto che registra un passivo di 602 milioni di euro.

STIPENDI ALTI – Problemi dovuti a varie cause: dagli stipendi altissimi (coprono il 74% del fatturato) abbassati con l’addio di big come Suarez e Vidal ma che verranno risparmiati nel bilancio della prossima stagione. “Secondo Deportes Cuatro il Barça cerca un prestito per provare a offrire un nuovo contratto a Leo Messi, ma con questi presupposti l’idea di poter anche solo pensare di trattenere l’argentino pare balzana ed economicamente inviabile”, spiega La Gazzetta dello Sport.

DEBITI CON I CLUB – Il Barça ha quasi 200 milioni di debiti (196 per la precisione) da pagare a club di mezza Europa – 70 mln da pagare al Liverpool per Coutinho -, dei quali 126 a breve termine mentre deve incassare oltre 85 milioni, 58 dei quali in tempi rapidi. Saldo dunque negativo, anche perché i debiti sono superiori ai crediti di ben 111 mln di euro, con un salto a breve termine di -68 mln.

