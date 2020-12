La Bild sui fuochi d’artificio: “Tifosi in fuga, la polizia indaga. È un bene che la partita…”

Non è stata una notte tranquilla quella trascorsa dai nerazzurri nell’hotel prima della sfida contro il Borussia Mönchengladbach. Alcuni tifosi tedeschi, infatti, si sono radunati davanti all’albergo e alle 4 di mattina hanno esploso diversi fuochi d’artificio ed esposto uno striscione che ironizzava sulla famosa sfida vinta dall’Inter (della quale si parla anche per un lancio di una lattina di Coca Cola a Boninsegna).

La Bild ha raccontato: “Dopo aver esploso i fuochi d’artificio i tifosi sono scappati con le loro auto. La polizia ha trovato un grosso numero di lattine di Coca Cola sparse per terra e ha dichiarato che è probabile che si sia trattato di ultras del Gladbach, ma che è un’ipotesi ancora non dimostrata. È un bene che la partita oggi si svolga senza pubblico sugli spalti. Sembra che alcuni tifosi non abbiano ancora superato la sconfitta del 1971”.

(Bild)