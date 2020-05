Bild – Inter, Klopp fa sul serio per Werner: non vuole pagare la clausola, ma il Lipsia…

Tra i pezzi più pregiati del mercato internazionale c’è Timo Werner, attaccante classe 1996 del RB Lipsia. Lo sa bene l’Inter, che segue da tempo il tedesco e lo considera il profilo perfetto in caso di addio di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro deve guardarsi dalla concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp, che si sta muovendo per anticipare tutti e strappare il sì di Lipsia e Werner.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Bild, il Lipsia ha fissato il prezzo di Werner: 55 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Troppi per il Liverpool, con Klopp che spera di ricevere uno sconto. I ‘Reds‘ devono prendere una decisione entro il 15 giugno, quando scadrà la clausola: il club inglese ha intenzione di non presentare offerte entro quella data per arrivare a un’intesa con il Lipsia successivamente per una cifra più bassa, ma difficilmente riuscirà a raggiungere l’obiettivo. Werner ha, infatti, un contratto fino al 2023 con il club teutonico. Inter e Barcellona monitorano la situazione e studiano un eventuale assalto.