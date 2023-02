Bild – Zahavi spinge Pavard al Barcellona: cosa ha rivelato a Laporta. Il Bayern…

Nell'ultima sessione di mercato l'Inter ha tentato concretamente di acquistare Benjamin Pavard. Trattativa saltata per la resistenza del Bayern Monaco come affermato da Hasan Salihamidzic, ds dei bavaresi: "Abbiamo obiettivi molto grandi in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui. Economicamente la richiesta era anche allettante, ma per noi l'aspetto sportivo viene sempre prima di tutto". Il club nerazzurro potrebbe provare l'affondo in estate, ma deve fare i conti con la forte concorrenza del Barcellona. Secondo quanto riporta la Bild, l'agente Pini Zahavi spinge affinché il francese giochi per il club blaugrana.